На Кубани мужчина украл крыло и четыре двигателя от самолетов

В Краснодарском крае полицейские смогли вычислить и задержать 23-летнего мужчину, который украл со складов частной авиакомпании в Калининском районе региона запчасти от самолета Ан-2. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кубани, похитителем оказался один из работников посадочной площадки, а ценные дорогостоящие детали парень сдал в металлолом.

- Работник частной авиакомпании в ночное время, находясь на территории организации, сорвал навесные замки и пломбы на дверях трех складских помещений и похитил крыло, четыре двигателя, кольцо капота и другие запчасти для самолета Ан-2. Похищенное злоумышленник вывез в пункты приема металла на грузовых автомобилях, взятых им в аренду у частных лиц по объявлению в сети интернет, - говорится в сообщении ведомства.

На месте подозреваемый оставил достаточно улик, чтобы полицейские вышли на его след - монтировку, кочергу и лом, которыми он снимал замки и пломбы, а также следы подошв и протекторов покрышек. Задержали парня прямо у него дома, однако вырученные деньги он уже потратил.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, идет предварительное следствие. Полицейские устанавливают детали преступления и возможных сообщников.