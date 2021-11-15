В Новороссийске предупредили о штормовом ветре до 30 м/с

В Новороссийске объявили штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра, порывы которого достигают 30 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным Гидрометеобюро, в Новороссийске порывы ветра могут достигать до 24 м/с с дальнейшим усилением до 25-30 м/с. Высота волн - 13-20 дм.

"На Черноморском побережье переменная облачность, - уточнили в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с; в Новороссийске ночью 12-14 м/с, порывы 15-20 м/с; днем 12-17 м/с, порывы 20-25 м/с".

Отмечается, что температура воздуха по югу ночью +5-10, днем +12-17.