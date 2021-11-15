В Ростове началось техническое исследование легендарного "Дома актера"

В Ростове-на-Дону начались работы по исследованию знаменитого "Дома актера" на улице Максима Горького. Техническое заключение позволит составить "дорожную карту" необходимых мер для эксплуатации здания.

"Полевые исследования завершены. Специализированная организация провела инструментальное обследование несущих конструкций сооружения и грунта в основании фундамента на прочность. Сейчас началась обработка данных", - написал в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Инженерно-геологические изыскания согласованы с комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области и городским центром по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом.

Напомним, что здание "Дома актера" по проекту архитектора Леонида Эберга построили в Ростове-на-Дону в 1932-1939 годах. Планировалось, что на первом этаже дома, он, кстати построен в форме буквы "З", расположится магазин и кафе, на пятом - столовая и ресторан. Однако пятый этаж южного корпуса не был достроен.

В предвоенные годы в "Доме актера" жили выдающиеся театральные деятели - режиссер Юрий Завадский, актеры Николай Гарин, Вера Марецкая, Ростислав Плятт, Николай Мордвинов. В 2016 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения.