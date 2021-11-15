В Ростове началось техническое исследование легендарного "Дома актера"

"Полевые исследования завершены. Специализированная организация провела инструментальное обследование несущих конструкций сооружения и грунта в основании фундамента на прочность. Сейчас началась обработка данных", - написал в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Инженерно-геологические изыскания согласованы с комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области и городским центром по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом.
Напомним, что здание "Дома актера" по проекту архитектора Леонида Эберга построили в Ростове-на-Дону в 1932-1939 годах. Планировалось, что на первом этаже дома, он, кстати построен в форме буквы "З", расположится магазин и кафе, на пятом - столовая и ресторан. Однако пятый этаж южного корпуса не был достроен.
В предвоенные годы в "Доме актера" жили выдающиеся театральные деятели - режиссер Юрий Завадский, актеры Николай Гарин, Вера Марецкая, Ростислав Плятт, Николай Мордвинов. В 2016 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения.