В Сочи пресекли контрабанду валюты на 20 миллионов рублей

На таможенном посту МАПП Адлер у гражданки, следующей из Абхазии в Россию, выявили свыше 275 330 долларов США, что в пересчет на рубли составляет около 20 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь службы по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

Крупную сумму денег без разрешительных документов сотрудники таможни обнаружили в дорожном рюкзаке женщины, проходившей по "зеленому" коридору.

Она призналась, что перевозит деньги в подарок родственнику, но точную сумму назвать затруднилась.

В результате возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 200.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере").

Деньги изъяли. Сейчас проводится расследование.