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15.11.2021 20:19
Рубрика: Экономика

Российские угольные шахты рано закрывать

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
Уголь задержится в качестве топлива для генерации тепла и электричества на неопределенный срок. По итогам климатической конференции в Глазго решение о его запрете не принято. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где доля угольной генерации превышает половину в эгнергобалансе, смогут продолжать использовать уже действующие угольные мощности, а производители, в том числе и Россия, не опасаться резкого снижения мирового спроса на уголь.
В угольной и смежных отраслях в России трудятся около 650 тысяч человек. Фото: РИА Новости В угольной и смежных отраслях в России трудятся около 650 тысяч человек. Фото: РИА Новости
В угольной и смежных отраслях в России трудятся около 650 тысяч человек. Фото: РИА Новости

Участники конференции договорились только о поэтапном сокращении использования энергетического угля на электростанциях. Против быстрого отказа от угля выступили его крупнейшие производители и потребители - Китай, США, Россия, Австралия, Индия и некоторые другие страны.

Фото: iStock
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Россия на пике падения цен на энергоресурсы в 2020 году экспортировала уголь на 12,5 млрд долл. На экспорт идет около половины от общего производства угля в нашей стране. В отрасли трудятся 148 тыс. человек. Еще полмиллиона работают в смежных производствах. Причем часто угольные предприятия являются градообразующими.

Австралия, несмотря на активную поддержку "зеленой" повестки и сокращение мощностей на угле внутри страны, не собирается отказываться от его экспорта. В 2020 году страна поставила на мировой рынок угля на 30 млрд долл. - это более 12% от всего экспорта из Австралии.

Китай и Индия хотя и добывают уголь сами, но собственного производства не хватает для удовлетворения внутренних нужд. Доля угольной генерации в энергобалансе Китая превышает 57%, а в Индии - почти 72%. Китай потребляет более 4 млрд тонн угля в год, Индия - свыше 500 млн тонн. Причем для обеих стран весьма важно, что этот тип производства электричества обходится дешевле, чем генерация на газе и тем более на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Не случайно Индия продавила добавление в итоговый документ климатической конференции тезиса о "необходимости адресной поддержки бедных стран с учетом их национальных обстоятельств".

Сумма не оговорена, но ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал климатический саммит рассмотреть предоставление развивающимся экономикам, к которым относится Индия, одного триллиона долларов для финансирования борьбы с последствиями изменения климата и перехода к "зеленой" энергетике. Но пока даже прошлые обязательства о выделении на эти цели 100 млрд долл. не были выполнены.

По мнению партнера и руководителя группы по оказанию услуг в области устойчивого развития "Делойт" в СНГ Ивана Кухнина, в результате таких сдержанных решений в Глазго переход к "зеленым" источникам энергии будет неоднородным. В то время как в европейских странах будет наблюдаться ликвидация угольной генерации, страны, которые относятся к основным мировым эмитентам выбросов парниковых газов, продолжат использовать ископаемое топливо, развивая при этом потенциал поглощающей способности лесов и технологий по улавливанию CO2, позволяющих сокращать и извлекать выбросы парниковых газов из атмосферы.

Решения конференции вряд ли сильно повлияют на динамику угольной генерации даже в Европе, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. С его точки зрения, это скорее долгосрочный понятийный документ с достаточно условными степенями ответственности.

Фото: turmush.kg
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Для нашей страны смягчение отношения к углю также означает необходимость скорейшей реализации проекта "Восточный полигон" - увеличения пропускной способности Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей. Проект во многом ориентирован под рост экспорта российского угля в страны АТР, который пока ограничен возможностями транспортной инфраструктуры.

В перспективе теперь, по оптимистическому сценарию, прописанному в "Программе развития угольной промышленности России на период до 2035 года", экспорт угля может вырасти почти в 2 раза с 199 млн тонн в 2020 году до 392 млн тонн в 2035 году, из которых 261 млн тонн будут поставляться в страны АТР.

Основным потребителем угля из России сейчас является Китай, поясняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Ограничивающим российские поставки в Китай фактором является не отказ от угля, а пропускная способность БАМа и Транссиба. Китай занимает сдержанную позицию по сокращению угольной генерации и основным источником ее сокращения видит отказ от госфинансирования проектов угольной генерации за пределами Китая. В этой связи для угольной отрасли России решения, принятые в Глазго, не несут значительных рисков, поскольку не затрагивают потребителей нашего угля, считает эксперт.

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