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15.11.2021,  
12:56
Текст:  Олег Корякин

Ростех показал беспилотный вариант истребителя Checkmate

Боевые возможности истребителя Су-75 показали на видео.

Компания Ростех опубликовала очередной проморолик истребителя пятого поколения Checkmate. Видео, разумеется, созданное на основе компьютерной графики, демонстрирует потенциальным иностранным клиентам боевые возможности самолета. В ролике, в числе прочего, впервые продемонстрирован беспилотный вариант истребителя.

Также в нем можно увидеть и потенциальных противников Checkmate. Это турецкий высотный ударный беспилотник AKINCI и истребитель F-35 Lightning II. Американский самолет-невидимка попадает в прицел Су-75.

Также в проморолике российский истребитель применяет высокоточное оружие по наземным целям. На видео крупным планом показывают цифровой дисплей с его арсеналом. Здесь есть ракета Х-59 "Овод" класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия, новейшая авиационная управляемая ракета "Гром" и ракета РВВ-СД с моноимпульсной допплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения.

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