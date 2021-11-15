Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 12 ноября 2021 года № 391 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания" следующие изменения:

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Установить, что в период с 15 по 20 ноября 2021 года:

для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы профессионального образования, высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и органы местного самоуправления, обеспечивается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.";

пункты 5.2 и 18.1 признать утратившими силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло







