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15.11.2021 20:26
Рубрика: Власть

Сенатор: Указ Путина поддержит 500 тысяч живущих в Донбассе россиян

Текст: Дмитрий Гончарук

Решение допустить к российским госзакупкам товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не нарушает принципы территориальной целостности Украины, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
ДНР и ЛНР создадут единое экономическое пространство

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о смягчении условий доступа к госзакупкам, а также о снятии ограничений на экспорт и импорт.

"Это оказание экономической помощи территориям, где проживает большое количество российских граждан и которые находятся в глухой блокаде со стороны киевских властей", - сказал Джабаров "Интерфаксу".

Сенатор отметил, что такое решение не нарушит принцип территориальной целостности Украины.

"Мы заключаем договоры с различными регионами - наши регионы заключают договоры с регионами других стран, ничего страшного в этом нет. А потом эти регионы - ДНР и ЛНР - находятся в глухой украинской блокаде. Что теперь, надо, чтобы они вымерли что ли? Надо им помогать, если есть такая возможность", - подчеркнул законодатель.

По мнению Джабарова, жители Донбасса "будут с удовольствием работать и производить какую-то продукцию", например, сельскохозяйственную, причем это никак не навредит российским производителям.

"Помогать надо, это нормальное, выстраданное решение, его ждут граждане ДНР и ЛНР, среди которых полмиллиона россиян", - добавил он.

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