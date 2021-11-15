СК предъявит обвинение фигуранту дела о крушении судна в Белом море

Неожиданный результат дало расследование трагедии в Белом море в прошлом году. Там пошло ко дну маломерное судно "Фаворит", и погибли люди. СК сейчас готово предъявить обвинение инспектору, который освидетельствовал судно.

Расследование уголовного дела по факту крушения маломерного судна "Фаворит" в акватории Белого моря проводило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. Фигурантом дела оказался государственный инспектор Азовского отделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Ростовской области. Его фамилию ведомство не называет. Этот человек подозревается в совершении преступлений по двум уголовным статьям- "превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" и "служебный подлог".

Следствие выяснило, что в июле 2020 года инспектор по заявлению судовладельца провел техническое освидетельствование моторного судна РВН-376 "Ярославец", 1968 года постройки. Чиновник умышленно проигнорировал размеры судна - 21,7 м метров по ватер-линии и составил акт, вписав туда ложные сведения о длине, якобы составляющей 19 метров. Сделано это было специально, чтобы признать корабль маломерным судном. А еще инспектор записал, что он "годен к плаванию".

В СК подчеркнули - "в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность ГИМС, по результатам оказания государственной услуги по освидетельствованию маломерного судна на годность к плаванью, подозреваемый должен был вынести решение об отказе в оказании услуги и вынести уведомление об исключении данного судна из реестра маломерных судов. А без отметки о техническом освидетельствовании судно не имело права выйти с территории базы стоянки".

Следствие уверяет, что в том числе и эти действия инспектора привели к гибели четырех человек и крушению судна "Фаворит".

В ближайшее время следователем второго отдела по расследованию особо важных дел инспектору будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.