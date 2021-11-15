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15.11.2021 20:00
Рубрика: Общество

Биологам удался эксперимент по стиранию воспоминаний

Текст: Ольга Орлова

Японские ученые из Университета Киото смогли стереть воспоминания в мозгу подопытных мышей. Для этого исследователи использовали технику оптогенетики - оптического воздействия на мозг.

Фото: iStock
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Процесс перехода информации из кратковременной памяти в долговременную называется консолидацией. Она происходит в мозге с помощью усиления сигнала в химических синапсах - контактах между нейронами. Именно от групп нейронов зависит то, как и когда в мозге сформируются воспоминания. Для оптимальной работы синапсов работает белок кофилин. Разрушая этот белок и воздействуя на конкретные участки мозга, ученые и смогли управлять воспоминаниями.

Как же они разрушали кофилин? Они ввели в мозг аденовирус, который помог доставить протеин. Во время оптического воздействия протеины выделяют кислород - а он и деактивирует кофилин.

Мозг мышей облучили дважды: сразу после того, как животное изучало новую задачу, а затем во время сна после обучения. В результате мыши "забыли" об изученной задаче, начисто утратив воспоминания о ней.

Таким образом ученые выяснили, что вначале процесс "стирания" происходит локально в гиппокампе. А затем, во время сна в тот же день, происходит организация нейронов в синхронно активируемые ансамбли. Во время третьей волны во время сна на второй день можно стабилизировать память.

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