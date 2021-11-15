Умер автор культовых приключенческих романов Уилбур Смит

La mia passione per l’Egitto è nata grazie ai suoi romanzi. Li leggevo fino a notte fonda, da ragazzino. Uno stile elegante, tutto suo. Mancherà. #WilburSmith pic.twitter.com/YX7A67wq1g — Duca (@duca86) November 13, 2021

13 ноября в Кейптауне (ЮАР) в возрасте 88 лет скончался Уилбур Смит - автор множества приключенческих и исторических романов, неоднократно экранизированных. О смерти мастера сообщается на его официальных аккаунтах в социальных сетях. При этом отмечено, что кончина пожилого беллетриста и сценариста была внезапной.

Уилбур Эддисон Смит родился в Северной Родезии в 1933-м. Тогда это была британская колония, сейчас - Замбия. Закончил школу в ЮАР и университет - по настоянию отца. В 1964 году опубликовал свой первый роман "Когда пируют львы". Книга возымела коммерческий успех, положив начало циклу из тринадцати томов.

Rip #WilburSmith

Il Dio del fiume è un libro che consiglio tantissimo

(Il primo libro della saga egizia composta da 6 libri) pic.twitter.com/vG2IPAawfk — DeirdreMayf (@DeirdreMayf) November 13, 2021

Что примечательно, первые четыре книги Смита в ЮАР были запрещены за "непристойность и предвзятость", кроме того писателя тут же начали критиковать за расизм. Но это вовсе не помешало Уилбуру продать более 110 000 000 экземпляров своих книг на 26 языках и получить десяток экранизаций. Среди них - "Тьма солнца", "Последний лев", "Золото", "Кричи на дьявола", "Жестокая справедливость", сериалы "Охотники за алмазами" и "Седьмой свиток фараона".

В 2000 году, после смерти третьей жены от рака мозга, Смит женился на Мохинисо Рахимовой из Таджикистана, которая оставалась с ним до последних часов.