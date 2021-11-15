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Умер автор культовых приключенческих романов Уилбур Смит

Новости
    15.11.2021, 11:39
Текст:   Олег Усков

13 ноября в Кейптауне (ЮАР) в возрасте 88 лет скончался Уилбур Смит - автор множества приключенческих и исторических романов, неоднократно экранизированных. О смерти мастера сообщается на его официальных аккаунтах в социальных сетях. При этом отмечено, что кончина пожилого беллетриста и сценариста была внезапной.

Уилбур Эддисон Смит родился в Северной Родезии в 1933-м. Тогда это была британская колония, сейчас - Замбия. Закончил школу в ЮАР и университет - по настоянию отца. В 1964 году опубликовал свой первый роман "Когда пируют львы". Книга возымела коммерческий успех, положив начало циклу из тринадцати томов.

Что примечательно, первые четыре книги Смита в ЮАР были запрещены за "непристойность и предвзятость", кроме того писателя тут же начали критиковать за расизм. Но это вовсе не помешало Уилбуру продать более 110 000 000 экземпляров своих книг на 26 языках и получить десяток экранизаций. Среди них - "Тьма солнца", "Последний лев", "Золото", "Кричи на дьявола", "Жестокая справедливость", сериалы "Охотники за алмазами" и "Седьмой свиток фараона".

В 2000 году, после смерти третьей жены от рака мозга, Смит женился на Мохинисо Рахимовой из Таджикистана, которая оставалась с ним до последних часов.

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