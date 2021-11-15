В социальных сетях будет все больше платных подписок

Компания Twitter объявила о том, что в соцсети появится подписка - Twitter Blue. За три доллара в месяц пользователи смогут отменять сообщения, написанные в социальной сети, с помощью функции "Отмена твитов", сохранять контент в специальных папках, а также читать ветки обсуждений сплошным текстом.

"Мы ищем способы сделать Twitter еще комфортнее и интереснее для пользователей. Twitter Blue - это только начало. Эта новая месячная подписка обеспечивает пользователям доступ к премиум-возможностям, позволяющим настраивать интерфейс и поведение "Твиттера", - говорится в сообщении социальной сети. - Twitter Blue запускается в Канаде и в Австралии. В этих регионах подписка Twitter Blue доступна для покупки из приложения "Твиттер" для iOS". В ближайшем будущем мы планируем выпустить приложение для Android, охватить дополнительные регионы и расширить набор премиум-функций".

В то же время в компании подчеркнули, что основные функции социальной сети останутся бесплатными. Однако в компании сообщили, что возможности платных подписчиков со временем будут расширены, но при этом не уточнили, о каких именно функциях идет речь. Не получат платные подписчики приоритет и в общении с технической поддержкой. "Мы стремимся подходить ко всем пользователям с позиций справедливости и равноправия. Правила Твиттера остаются неизменными для подписчиков, и они не смогут получать ускоренную поддержку по таким вопросам, как модерирование контента", - заявили в Twitter.

В соцсетях появится все больше платных подписок, утверждает ИТ-эксперт Александр Баулин. "Они набрали стабильное число пользователей, дальнейшее увеличение будет происходить медленно, экстенсивным путем. Ранее платные услуги могли бы отпугнуть пользователей. Теперь это некритично. Соцсети зарабатывают на рекламе и бизнес-функциях. Очевидно, их не хватает для устойчивого роста доходов, поэтому соцсети рискуют напугать пользователей платными подписками, зато создают себе базу для монетизации. Пользователям это в какой-то степени выгодно - они получат новые функции, которые сделают соцсеть удобнее. За это они и платят. Фактически соцсети сработали по уже привычной в играх модели Фримиум: вход бесплатно, использование свободное, дополнительные функции - платно", - уверен он.

Основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА" Евгения Лампадова полагает, что пользователи пока не готовы платить за дополнительные функции в социальных сетях. "Одно дело, когда пользователи платят за стриминг музыки и фильмов, к такой форме потребления контента люди уже привыкли. И совсем другое, когда социальная сеть просит деньги за дополнительные возможности", - подчеркивает она.

Пользователи сейчас готовы платить за фильмы и музыку, но не за дополнительные возможности в социальных сетях

Схожего мнения придерживается и генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков. "Люди готовы платить только за действительно уникальный контент. В том, что пользователи будут платить за дополнительные функции внутри платформы, есть большие сомнения", - говорит он.

Ранее стало известно о том, что платные возможности появятся и в Instagram. Функция Instagram Badge позволяет поддерживать блогеров прямо во время прямых трансляций - ее стоимость варьируется от 99 до 449 рублей. Другая функция - Instagram Subscription (подписка на Instagram) будет стоить 99 рублей в месяц. Как сообщает издание TechCrunch, обладатели платной подписки в Instagram смогут получить эксклюзивный доступ некоторыми "Историям" блогеров.

Одними из первых платную подписку для своих пользователей запустили на YouTube. В 2014 году компания Google объявила о создании подписки Music Key, которая позволяла смотреть музыкальные клипы на YouTube и слушать музыку в Google Play без рекламы. В 2015 году произошел ребрендинг сервиса и его переиминовали в YouTube Red, добав возможность смотреть видео без рекламы и сохранять их офлайн. В мае 2018-го подписку переименовали в YouTube Premium. В 2021 году YouTube добавил рекламу во все видео.