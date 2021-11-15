В Совфеде призвали дать отпор странам, которые поощряют рыбных браконьеров

Поддержке незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу (ННН-промыслу) некоторыми государствами надо открыто противостоять, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

По данным ФАО, ущерб мировой экономике от ННН-промысла ежегодно достигает 23 млрд долларов, это 26 млн тонн рыбной продукции. 68 стран ратифицировали международное соглашение о мерах государства-порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. Законопроект, который имплементирует положения, необходимые для реализации этого соглашения, разработан в Минсельхозе.

"Эту работу предлагаю ускорить, и сенаторы готовы подключиться к этой работе. Россия в полном объеме соблюдает взятые на себя обязательства. Наш подход к борьбе с браконьерством, как и в акваториях под своей юрисдикцией, так и в мировом океане, принципиально жесткий, открытый и непредвзятый", - сказал Яцкин на заседании Совета по вопросам АПК и природопользования при Совфеде.

Некоторые страны по понятным причинам все же допускают на свои рынки продукцию, добытую браконьерским путем в исключительных зонах других государств, отметил вице-спикер. "Очевидно, с такими странами и МИДу, и Росрыболовству нужно активизировать соответствующую работу", - добавил он.

Такие не совсем добросовестные партнеры должны быть в поле внимания российской стороны, а их перечень следует регулярно обновлять и предаваться гласности, считает сенатор.

"Необходим также защитным механизмом против действий стран, позволяющих судам под удобным флагом избегать ответственности за ведение ННН-промысла в чужих водах", - подчеркнул Яцкин.

Основные болевые точки по ННН-промыслу в России, по словам сенатора, - Дальний Восток, Байкал и Каспийское море. К проблемным относятся Баренцево, Белое, Балтийское моря, карельские озера, Азовское и Черное моря.