Бастрыкин посвятил оперативное совещание в СКР срокам следствия

Вопрос соблюдения территориальными следственными органами процессуальных сроков - на самом деле исключительно важный вопрос не столько для следователя, сколько для рядовых граждан - участников Уголовного судопроизводства.

Выступая на сегодняшнем оперативном совещании, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сказал, что в этом году принимались системные меры, направленные на защиту прав участников уголовного судопроизводства.

- В результате на 21 процент сократилось количество сообщений о преступлениях, которые были рассмотрены в срок свыше 10 суток, при этом основной массив поступивших сообщений рассмотрен в срок до трех суток, - сказал глава СК. Лучше всего такая работа идёт в следственных управлениях по Республике Коми, Чеченской Республике, Нижегородской области. В этих подразделениях до 90 процентов всех поступивших сообщений о преступлениях рассмотрены в трехдневный срок.

По словам главы ведомства, все равно есть подразделения, в которых расследования тянутся долго. Были названы следственные управления по Костромской, Оренбургской и Волгоградской областям.

Бастрыкин назвал тревожной такую тенденцию- увеличивается число уголовных дел, прекращенных за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.