Гибель "Сталинца": подлодка Л-2 затонула 80 лет назад

14 ноября 1941 года после неоднократного подрыва на морских минах у острова Кери в Балтийском море затонула подводная лодка Л-2 "Сталинец". Хотя по сведениям, полученным в финских военных архивах, это могло произойти и на день позже

Л-2 была заложена еще в 1929 году как минный заградитель второй серии подлодок типа "Л". Первоначально лодка называлась "Марксист", а в 1932 году была переименована в "Сталинец". Это был подводный дизель-электрический корабль с экипажем, состоявшим из 54 человек. На вооружении имел две пушки (100 и 45 мм), 6 торпедных аппаратов с запасом в 12 торпед, а также два минных аппарата с запасом в 20 морских мин.

В 1941 году командиром лодки был капитан-лейтенант Александр Чебанов. Начало Великой Отечественной войны Л-2 встретила в ремонтном доке, снова в строй она вошла 6 сентября и была зачислена во 2-ой дивизион подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота. В первый и, как потом выяснилось, последний боевой поход "Сталинец" вышел 13 ноября 1941 года.

Лодка шла в составе 4-го конвоя, двигавшегося на Ханко и состоявшего из эсминцев "Гордый" и "Суровый", минного заградителя "Урал", морского охотника МО-301, трех тральщиков и 6 катеров. Конкретной задачей Л-2 являлась установка мин в Данцигской бухте.

Однако до цели конвой не дошел: подойдя к острову Кери, советские корабли стали подрываться на минах, установленных там заранее немецким минным заградителем "Кайзер". В ночь с 13 на 14 ноября подорвались оба эсминца, один тральщик и морской охотник. "Сталинец" тоже нарвался на мину, прогремел взрыв. Однако лодка не затонула, а экипаж начал устранять повреждения.

Дул сильный ветер и обездвиженная лодка легла в дрейф. Вскоре ее снесло еще на одну мину. Новый взрыв, но лодка опять осталась на плаву. В один из этих моментов близко от нее прошел так же сильно поврежденный эсминец "Суровый". Трое членов команды - радист Квасков, моторист Щербина и электрик Бойков сумели перебраться на корабль. Когда "Суровый" начал тонуть, другое советское судно сняло с него экипаж, включая троих спасшихся с Л-2.

О дальнейшей судьбе "Сталинца" недавно стало известно из финских источников. Оказалось, что в ту ночь лодка не погибла, как это считалось вплоть до последнего времени. Днем 14 ноября финский самолет-разведик обнаружил Л-2, дрейфующую в сторону полуострова Юминда. Финские летчики сообщили об этом в штаб ВМС Финляндии, и там приняли решение отправить несколько канонерок для захвата лодки. Но они дошли до края морского минного поля и не рискнули двигаться дальше. Вечером еще один финский самолет-разведчик облетел Л-2 для фотографирования. Причем с лодки по самолету открыли огонь из 45-миллиметрового орудия.

15 ноября лодку уже не смогли найти - ни корабельным, ни воздушным поиском. Предполагается, что ее снесло на цепь минных заграждений "Юминда" и только после этого она погибла.

В 2006 году Л-2 "Сталинец" была обнаружена на глубине 87 метров эстонскими аквалангистами. Однако поначалу решили, что это подлодка типа "Щ". В ходе последовавших одна за другой финских, российских, а также совместных подводных экспедиций, было точно установлено, что это "Сталинец".

В момент гибели на борту лодки находились 50 человек. В их числе - поэт-маринист Алексей Лебедев.