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16.11.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Глава Volkswagen заявил о скором завершении кризиса микрочипов

Текст: Тимур Алимов
Фото: flickr.com/Ryosuke Yagi Фото: flickr.com/Ryosuke Yagi
Фото: flickr.com/Ryosuke Yagi

Генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс рассказал о признаках улучшения ситуации на рынке микрочипов. Выступая на экономическом конгрессе в Берлине, он заявил, что сложившийся в отрасли кризис понемногу исправляется.

- Я надеюсь, что мы пережили худшее, - приводит слова топ-менеджера Spiegel.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Таким образом Дисс ответил на высказывания аналитиков, утверждающих, что дефицит полупроводников можно было предвидеть - еще до пандемии усилилась динамика развития "интернета вещей", ставшая вкупе с увеличенным спросом на электронику одной из причин нехватки. Гендиректор Volkswagen уверен, что фактический масштаб кризиса было невозможно прогнозировать.

Вместе с тем, Дисс подтвердил предположения о том, что в 2022-м автомобильный сектор останется под давлением. Снижение показателей производства и продаж, произошедшее в этом году, сохранится.

- Мы определенно не сможем построить в следующем году такое количество автомобилей, которое хотим, - резюмировал глава немецкого автоконцерна.

Активная фаза кризиса микрочипов возникла в связи с пандемией коронавируса, в результате которой в разы повысился глобальный спрос на электронную технику. Сильнее всего дефицит отразился на автомобильной отрасли, о приостановке заводов регулярно заявляют все крупные производители. Микросхемы применяются как для управления основными агрегатами, так и для вспомогательных элементов. Отсутствие даже одного чипа останавливает сборку автомобиля.

#Volkswagen