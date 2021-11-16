Глава Volkswagen заявил о скором завершении кризиса микрочипов

Генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс рассказал о признаках улучшения ситуации на рынке микрочипов. Выступая на экономическом конгрессе в Берлине, он заявил, что сложившийся в отрасли кризис понемногу исправляется.

- Я надеюсь, что мы пережили худшее, - приводит слова топ-менеджера Spiegel.

Таким образом Дисс ответил на высказывания аналитиков, утверждающих, что дефицит полупроводников можно было предвидеть - еще до пандемии усилилась динамика развития "интернета вещей", ставшая вкупе с увеличенным спросом на электронику одной из причин нехватки. Гендиректор Volkswagen уверен, что фактический масштаб кризиса было невозможно прогнозировать.

Вместе с тем, Дисс подтвердил предположения о том, что в 2022-м автомобильный сектор останется под давлением. Снижение показателей производства и продаж, произошедшее в этом году, сохранится.

- Мы определенно не сможем построить в следующем году такое количество автомобилей, которое хотим, - резюмировал глава немецкого автоконцерна.

Активная фаза кризиса микрочипов возникла в связи с пандемией коронавируса, в результате которой в разы повысился глобальный спрос на электронную технику. Сильнее всего дефицит отразился на автомобильной отрасли, о приостановке заводов регулярно заявляют все крупные производители. Микросхемы применяются как для управления основными агрегатами, так и для вспомогательных элементов. Отсутствие даже одного чипа останавливает сборку автомобиля.