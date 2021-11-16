Исследование: От холода россияне впадают в "трудовую спячку"

До половины россиян - 43 процента - с наступлением холодов впадают в "трудовую спячку", которая выражается в снижении трудоспособности. Таковы итоги социологического исследования центра сервиса по поиску работы "Зарплата.ру", подготовленном для РИА Новости.

Авторы опроса, который был проведен во всех регионах страны, отмечают, что с наступлением похолодания у многих людей снижается работоспособность - сложнее приходится вставать по утрам, появляется вялость, нехватка энергии. При этом участники опроса заметили, что быстрее устают при минусовых температурах (39%), появляется сонливость (29%), трудно просыпаться по утрам из-за темноты (15%), появляется апатия из-за долгого отсутствия солнца (11%), фиксируются признаки депрессии (6%).

Как рассказали участники опроса, они по-разному противостоят осенне-зимней хандре: начинают пить витамины (35%), больше пьют кофе (33%), увеличивают спортивные или физкультурные нагрузки (13%), больше гуляют на свежем воздухе (10%), чаще и больше отдыхают дома (9%).

По данным опроса, 31% признали, что зимой они хотели бы работать, не выходя из дома, 25% хотят, чтобы рабочий день в холода начинался позже - желательно в светлое время суток, 17% высказали пожелание иметь возможность отдыха в течение рабочего дня.