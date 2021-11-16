Постановление губернатора Костромской области от 15 ноября 2021 года № 254 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 12 ноября 2021 года № 32 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212, от 21.10.2020 № 215, от 30.10.2020 № 225, от 01.12.2020 № 261, от 14.01.2021 № 3, от 04.02.2021 № 19, от 11.02.2021 № 30, от 16.06.2021 № 128, от 06.08.2021 № 169, от 08.10.2021 № 222, от 22.10.2021 № 233, от 28.10.2021 № 241, от 05.11.2021 № 249) следующие изменения:

1) пункт 1.12 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) организовать в период с 20 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года (включительно) работу объекта при условии предъявления посетителем одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

действующего QR-кода, подтверждающего перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний к проведению профилактической вакцинации против COVID-19, заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделенным такими полномочиями), и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не позднее чем за 72 часа до посещения объекта, мероприятия (для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции) (вместе с документом, удостоверяющим личность);

удостоверения личности офицера, военного билета для военнослужащих, курсантов военного гарнизона Костромской области.

Действие настоящего подпункта не применяется в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет.";

2) пункт 1.14 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) организовать в период с 20 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года (включительно) работу объекта при условии предъявления посетителем одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

действующего QR-кода, подтверждающего перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний к проведению профилактической вакцинации против COVID-19, заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделенным такими полномочиями), и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не позднее чем за 72 часа до посещения объекта, мероприятия (для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции) (вместе с документом, удостоверяющим личность);

удостоверения личности офицера, военного билета для военнослужащих, курсантов военного гарнизона Костромской области.

Действие настоящего подпункта не применяется в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет.";

3) в пункте 1.16:

в абзаце первом слова "подпунктом 9 пункта 1.13" заменить словами "подпунктом 6 пункта 1.12, подпунктом 9 пункта 1.13, подпунктом 13 пункта 1.14";

в абзаце третьем слова "подпунктом 9 пункта 1.13" заменить словами "подпунктом 6 пункта 1.12, подпунктом 9 пункта 1.13, подпунктом 13 пункта 1.14". ,

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







