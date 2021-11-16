МИД РФ призвал обсудить космическую безопасность

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с обломками спутника на земной орбите, из-за которых была объявлена тревога на МКС.

Напомним, 15 ноября Минобороны России поразило недействующий космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года. При этом, как отметили ранее в российском военном ведомстве, траектории обломков были тщательно просчитаны, и МКС ничего не угрожало.

"Мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 года, и не было направлено против кого-либо. С учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся в ходе него фрагменты не представляли угрозы и не создают помех или трудностей для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Данные фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу же взяты на соответствующее сопровождение до прекращения их существования", - говорится в комментарии МИД РФ.

Также отмечается, что США испытывают "новейшие ударно-боевые средства различных типов" на орбите без предупреждения.

"Считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), - сказано в комментарии МИД РФ. - Основа для такой работы есть - российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)".

Отмечается, что такая договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также - "применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса".

В заявлении МИД РФ подтверждается "готовность к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, в том числе США".

Полный текст комментария размещен на сайте МИД России.