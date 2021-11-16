МИД РФ призвал обсудить космическую безопасность

Новости

Зампостпреда РФ при ООН назвала ситуацию в Беларуси следствием вмешательства 22:53
Объем грузоперевозок по Севморпути вырос в шесть раз за пять лет 22:31
Более 1700 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 22:30
Пользователи портала Downdetector сообщили о сбоях в работе Google 22:17
Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку-2" 22:00
Олег Ляшко требует возбудить против Зеленского дело о госизмене 21:55
В Мексике арестовали жену лидера крупнейшего наркокартеля Халиско 21:29
Смертники устроили серию терактов в столице Уганды 21:14
Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе 21:08
Европа может столкнуться с масштабными отключениями электричества 20:51
РПЦ: "Ангар спасения" поможет бездомным привиться и получить сертификат 20:44
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 20:27
Шойгу принял доклад нового командующего Восточным военным округом 20:23
США планируют дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 20:16
В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ 20:11
"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу 20:00
Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов 19:50
Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента 19:43
Сенатор оценил идею "амнистии" для покупателей QR-кодов 19:40
В Москве обрушилась стена строящегося ТЦ 19:38
РФПИ: Более 100 миллионов человек привились "Спутником V" за рубежом 19:30
Три района Коми объявят опасными из-за падения ступеней ракеты "Союз-2" 19:15
В Минтруде пояснили, каким будет пособие по безработице в 2022 году 19:10
Москва расширила географию экспорта фармацевтических и медицинских товаров 19:03
Трейлеры: Netflix покажет фильм о Такэси Китано "Парень из Асакусы" 18:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 21:42
Рубрика: Власть

МИД РФ призвал обсудить космическую безопасность

Текст: Константин Волков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с обломками спутника на земной орбите, из-за которых была объявлена тревога на МКС.

Напомним, 15 ноября Минобороны России поразило недействующий космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года. При этом, как отметили ранее в российском военном ведомстве, траектории обломков были тщательно просчитаны, и МКС ничего не угрожало.

Фото: Фёдор Юрчихин/РОСКОСМОС
Минобороны доказало на видео, что фрагменты спутника не угрожают МКС

"Мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 года, и не было направлено против кого-либо. С учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся в ходе него фрагменты не представляли угрозы и не создают помех или трудностей для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Данные фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу же взяты на соответствующее сопровождение до прекращения их существования", - говорится в комментарии МИД РФ.

Также отмечается, что США испытывают "новейшие ударно-боевые средства различных типов" на орбите без предупреждения.

"Считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), - сказано в комментарии МИД РФ. - Основа для такой работы есть - российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Лавров назвал лицемерием заявления США о рисках в космосе

Отмечается, что такая договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также - "применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса".

В заявлении МИД РФ подтверждается "готовность к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, в том числе США".

Полный текст комментария размещен на сайте МИД России.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество Космос Правительство МИД

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах