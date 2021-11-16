Минпромторг скорректирует экспортные пошлины на лом черных металлов

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минпромторга об увеличении минимальных ставок вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов до 100 евро за 1 тонну с 1 января 2022 года.

По словам замглавы ведомства Владимира Ильичева, мера была принята для обеспечения внутреннего рынка сырьем для производства стали и сдерживания цен. Он отметил, что Минпромторг может вернуться к вопросу об изменении размера пошлины в случае изменения динамики цен.

"Повышение ставки пошлины на экспорт лома черных металлов оказало значительное регулирующее воздействие - мы дважды в этом году поднимали ставку, что позволило стабилизировать ценовую ситуацию на российском рынке, снизив стоимость лома черных металлов на 13%, и обеспечить ломом отечественных металлургов", - подчеркнул замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он отметил, что при текущих ценах на лом черных металлов повышенные ставки позволяют переориентировать его поставки на российский рынок. В связи с этим повышение пошлины до 100 евро за тонну приведет к снижению себестоимости стальной продукции отечественных производителей.

По состоянию на 12 ноября 2021 года цена за тонну лома черных металлов на внутреннем рынке РФ увеличилась до 29,5 тысячи рублей за тонну.