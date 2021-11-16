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16.11.2021 14:50
Рубрика: Экономика

Минпромторг скорректирует экспортные пошлины на лом черных металлов

Текст: Алексей Любовецкий

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минпромторга об увеличении минимальных ставок вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов до 100 евро за 1 тонну с 1 января 2022 года.

Фото: Photoxpress
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По словам замглавы ведомства Владимира Ильичева, мера была принята для обеспечения внутреннего рынка сырьем для производства стали и сдерживания цен. Он отметил, что Минпромторг может вернуться к вопросу об изменении размера пошлины в случае изменения динамики цен.

"Повышение ставки пошлины на экспорт лома черных металлов оказало значительное регулирующее воздействие - мы дважды в этом году поднимали ставку, что позволило стабилизировать ценовую ситуацию на российском рынке, снизив стоимость лома черных металлов на 13%, и обеспечить ломом отечественных металлургов", - подчеркнул замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он отметил, что при текущих ценах на лом черных металлов повышенные ставки позволяют переориентировать его поставки на российский рынок. В связи с этим повышение пошлины до 100 евро за тонну приведет к снижению себестоимости стальной продукции отечественных производителей.

По состоянию на 12 ноября 2021 года цена за тонну лома черных металлов на внутреннем рынке РФ увеличилась до 29,5 тысячи рублей за тонну.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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