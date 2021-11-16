Мишустин утвердил требования к системе вызова экстренных служб

Премьер-министр Михаил Мишустин установил обязательные требования к работе системы вызова экстренных служб по единому номеру "112". Они начнут действовать с 1 января.

В документе в том числе прописаны время приема, обработки и передачи вызовов в диспетчерские службы. Для 98 процентов вызовов максимальное время ожидания от установления соединения до ответа оператора не должно превышать 20 секунд, а среднее время ожидания ответа оператора - 8 секунд.

Оператору на опрос заявителя в среднем отводится 75 секунд, консультация заявителя должна занимать две минуты. Диспетчерским службам дано всего 30 секунд, чтобы подтвердить получение от оператора сообщения о происшествии.

Максимальное время для осуществления психологической поддержки составит 30 минут.