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Трейлеры: Netflix покажет фильм о Такэси Китано "Парень из Асакусы"

Новости
    16.11.2021, 18:59
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На Netflix Russia появился трейлер с русскими субтитрами фильма об обучении в театре Такеши Китано "Парень из Асакусы". Стриминговая платформа покажет его 9 декабря.

Фото: more.tv
Появился трейлер второго эпизода сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

Трейлер описывает не слишком известную широкой публике часть биографии известного сценариста и режиссера Такэси Китано. В 1965 году он бросил университет, играл в театре и учился актерскому и комическому мастерству у Сэндзабуро Фуками.

Он прилежно трудится, переживает взлеты и падения, временами настоящее отчаянье. Наставник видит, как популярность театров стремительно падает с распространением телевидения, но решает завершить обучение способного и настырного ученика.

Режиссер - Хитори Гэкидан, он же написал сценарий вместе с Такэси Китано, в ролях: Ё Оидзуми, Юя Ягира, Муги Кадоваки, Нобуюки Цутия, Хонами Судзуки.

Трейлер с английскими субтитрами:

Другой трейлер:

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