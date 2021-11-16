Трейлеры: Netflix покажет фильм о Такэси Китано "Парень из Асакусы"

На Netflix Russia появился трейлер с русскими субтитрами фильма об обучении в театре Такеши Китано "Парень из Асакусы". Стриминговая платформа покажет его 9 декабря.

Трейлер описывает не слишком известную широкой публике часть биографии известного сценариста и режиссера Такэси Китано. В 1965 году он бросил университет, играл в театре и учился актерскому и комическому мастерству у Сэндзабуро Фуками.

Он прилежно трудится, переживает взлеты и падения, временами настоящее отчаянье. Наставник видит, как популярность театров стремительно падает с распространением телевидения, но решает завершить обучение способного и настырного ученика.

Режиссер - Хитори Гэкидан, он же написал сценарий вместе с Такэси Китано, в ролях: Ё Оидзуми, Юя Ягира, Муги Кадоваки, Нобуюки Цутия, Хонами Судзуки.

Трейлер с английскими субтитрами:

Другой трейлер: