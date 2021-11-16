Новости

В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ 20:11
"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу 20:00
Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов 19:50
Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента 19:43
Сенатор оценил идею "амнистии" для покупателей QR-кодов 19:40
В Москве обрушилась стена строящегося ТЦ 19:38
РФПИ: Более 100 миллионов человек привились "Спутником V" за рубежом 19:30
Три района Коми объявят опасными из-за падения ступеней ракеты "Союз-2" 19:15
В Минтруде пояснили, каким будет пособие по безработице в 2022 году 19:10
Москва расширила географию экспорта фармацевтических и медицинских товаров 19:03
Трейлеры: Netflix покажет фильм о Такэси Китано "Парень из Асакусы" 18:59
Семь польских полицейских ранены в ходе столкновения с мигрантами 18:50
Собянин: За пределами Третьего транспортного кольца будет создано еще 2,2 тысячи рабочих мест 18:50
Краснодарский край планирует привлечь в 2022 году около 16 млн туристов 18:27
Беларусь может разместить всех мигрантов в логистическом центре 18:25
В РФС прокомментировали слова Карпина о возможной отставке 18:11
Росгвардии предложили охранять детсады и школы 17:29
В Дагестане почтили память погибших 25 лет назад жителей Каспийска 17:16
Минтранс: Проверка QR-кодов в самолетах будет внедрена к февралю 17:05
Сергей Шойгу проверил, как в Воронежской области строят жилье для военных 17:04
Минск привлечет международные организации к расследованию инцидента на границе 16:58
Врио вице-губернатора Владимирской области подозревается в получении взятки 16:54
Портал госуслуг зарегистрировал рекордное число посещений 16:25
Погранохрана Польши заявила о готовности использовать оружие на границе 16:11
Финляндия сохранила ограничения на выдачу виз россиянам 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 19:14
Рубрика: Общество

Покоряя вершины

Российская газета - Спецвыпуск № 260(8611)
Швейцарский бренд Norqain довольно молод - он основан в 2018 году, а в России его часы эксклюзивно представлены в интернет-магазине и салонах сети AllTime начиная с этого лета.
Independence 21 DLC Skeleton - первая модель марки Norqain со скелетонизированным механизмом (Sellita SW200-1 S). Лимитированная серия 100 экземпляров. Independence 21 DLC Skeleton - первая модель марки Norqain со скелетонизированным механизмом (Sellita SW200-1 S). Лимитированная серия 100 экземпляров.
Independence 21 DLC Skeleton - первая модель марки Norqain со скелетонизированным механизмом (Sellita SW200-1 S). Лимитированная серия 100 экземпляров.

Основатели Norqain гордятся тем, что производят только механические модели - таких марок на рынке осталось немного. Производство расположено в швейцарском Таване, где каждый экземпляр собирают вручную и проверяют несколько дней на точность хода, функциональность и выносливость.

Точная механика

Фото: пресс-служба
Часы Zenith El Primero, вдохновленные дикой природой

Семья основателей Norqain десятилетиями создавала швейцарские хронометры и весь свой опыт вложила в собственный независимый бизнес. Теперь бренд может смело создавать любые модели, учитывая мнение клиентов.

Специалисты компании производят финишную обработку корпусов, создают дизайны циферблатов и даже подбирают цвет для дисков с датой. Для ценителей механики все часы оснастили прозрачной задней крышкой - так можно рассмотреть работу калибров NN20 и ETA/Sellita. Калибр NN20 - результат сотрудничества Norqain и Kenissi, женевского производителя часовых механизмов. Вместе они разработали трехстрелочный NN20/1 и GMT NN20/2 с легкой настройкой под разные часовые пояса.

Каждый из этих калибров соответствует высоким требованиям к качеству хода и отличается высокой ударостойкостью. Оба официально сертифицированы COSC (Швейцарским институтом тестирования хронометров).

Adventure Neverest GMT 41mm, сталь, отделка синего цвета, циферблат с фирменным узором Norqain, мануфактурный калибр NN20/2. Варианты: на стальном браслете, на тканевом или каучуковом NATO ремешке.

Коллекции бренда

В своей работе Norqain вдохновляется непройденными маршрутами и неизведанными местами. Поэтому коллекции получили названия Adventure, Freedom и Independence ("Приключение", "Свобода" и "Независимость"). Логотип бренда изображает отзеркаленные буквы N в форме горного пика - это дань уважения Швейцарским Альпам и духу приключений, который они дарят. Как говорят создатели бренда, эти часы готовы к любым жизненным ситуациям.

Adventure

Коллекция с этим названием уже стала знаковой для марки и регулярно пополняется различными линиями. Например, Adventure Neverest отсылает своим названием к одной из высочайших горных вершин мира. Этой осенью она пополнилась тремя новыми моделями с функцией GMT ("второй часовой зоны") для путешественников. Приятным дополнением к ним стала целая гамма браслетов и ремешков на выбор, в том числе первый в бренде ремешок NATO из веганского каучука, предназначенного для приключений на любой высоте.

Independence 21 DLC Skeleton - первая модель марки Norqain со скелетонизированным механизмом (Sellita SW200-1 S). Лимитированная серия 100 экземпляров.

Все часы Adventure Neverest GMT выполнены в корпусах из стали, причем у одной модели он черный за счет DLC-покрытия, не только меняющего внешний вид, но и предохраняющего от излишних царапин. Модели оснащены мануфактурным калибром NN20/2 с запасом хода 70 часов. Стоимость моделей колеблется от 3870 до 4240 швейцарских франков.

Новые часы также участвуют в важном социальном проекте: каждая покупка нового экземпляра Adventure Neverest с функцией GMT или трехстрелочника, представленного чуть ранее, помогает поддержать проект Butterfly Help Project и подарить лучшую жизнь непальским детям.

Independence

Две поразительные модели - одна с темно-синим циферблатом, а другая со скелетонизированным механизмом и DLC-покрытием - недавно пополнили коллекцию Norqain Independence. Модель Independence 21 с привлекательным синим циферблатом и мануфактурным механизмом хронометра может войти в число бестселлеров бренда (ее стоимость около 3000 швейцарских франков).

Adventure Neverest GMT 41mm.

В этой же коллекции выпущена первая для Norqain скелетонизированная модель. У нее DLC-покрытие не только на корпусе, но и - тоже впервые - на браслете (стоимость около 4000 швейцарских франков). Страсть бренда и к часовому искусству, и к духу приключений проявляется в каждой новой модели.

Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать