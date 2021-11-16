Швейцарский бренд Norqain довольно молод - он основан в 2018 году, а в России его часы эксклюзивно представлены в интернет-магазине и салонах сети AllTime начиная с этого лета.

Основатели Norqain гордятся тем, что производят только механические модели - таких марок на рынке осталось немного. Производство расположено в швейцарском Таване, где каждый экземпляр собирают вручную и проверяют несколько дней на точность хода, функциональность и выносливость.

Точная механика

Семья основателей Norqain десятилетиями создавала швейцарские хронометры и весь свой опыт вложила в собственный независимый бизнес. Теперь бренд может смело создавать любые модели, учитывая мнение клиентов.

Специалисты компании производят финишную обработку корпусов, создают дизайны циферблатов и даже подбирают цвет для дисков с датой. Для ценителей механики все часы оснастили прозрачной задней крышкой - так можно рассмотреть работу калибров NN20 и ETA/Sellita. Калибр NN20 - результат сотрудничества Norqain и Kenissi, женевского производителя часовых механизмов. Вместе они разработали трехстрелочный NN20/1 и GMT NN20/2 с легкой настройкой под разные часовые пояса.

Каждый из этих калибров соответствует высоким требованиям к качеству хода и отличается высокой ударостойкостью. Оба официально сертифицированы COSC (Швейцарским институтом тестирования хронометров).

Adventure Neverest GMT 41mm, сталь, отделка синего цвета, циферблат с фирменным узором Norqain, мануфактурный калибр NN20/2. Варианты: на стальном браслете, на тканевом или каучуковом NATO ремешке.

Коллекции бренда

В своей работе Norqain вдохновляется непройденными маршрутами и неизведанными местами. Поэтому коллекции получили названия Adventure, Freedom и Independence ("Приключение", "Свобода" и "Независимость"). Логотип бренда изображает отзеркаленные буквы N в форме горного пика - это дань уважения Швейцарским Альпам и духу приключений, который они дарят. Как говорят создатели бренда, эти часы готовы к любым жизненным ситуациям.

Adventure

Коллекция с этим названием уже стала знаковой для марки и регулярно пополняется различными линиями. Например, Adventure Neverest отсылает своим названием к одной из высочайших горных вершин мира. Этой осенью она пополнилась тремя новыми моделями с функцией GMT ("второй часовой зоны") для путешественников. Приятным дополнением к ним стала целая гамма браслетов и ремешков на выбор, в том числе первый в бренде ремешок NATO из веганского каучука, предназначенного для приключений на любой высоте.

Independence 21 DLC Skeleton - первая модель марки Norqain со скелетонизированным механизмом (Sellita SW200-1 S). Лимитированная серия 100 экземпляров.

Все часы Adventure Neverest GMT выполнены в корпусах из стали, причем у одной модели он черный за счет DLC-покрытия, не только меняющего внешний вид, но и предохраняющего от излишних царапин. Модели оснащены мануфактурным калибром NN20/2 с запасом хода 70 часов. Стоимость моделей колеблется от 3870 до 4240 швейцарских франков.

Новые часы также участвуют в важном социальном проекте: каждая покупка нового экземпляра Adventure Neverest с функцией GMT или трехстрелочника, представленного чуть ранее, помогает поддержать проект Butterfly Help Project и подарить лучшую жизнь непальским детям.

Independence

Две поразительные модели - одна с темно-синим циферблатом, а другая со скелетонизированным механизмом и DLC-покрытием - недавно пополнили коллекцию Norqain Independence. Модель Independence 21 с привлекательным синим циферблатом и мануфактурным механизмом хронометра может войти в число бестселлеров бренда (ее стоимость около 3000 швейцарских франков).

Adventure Neverest GMT 41mm.

В этой же коллекции выпущена первая для Norqain скелетонизированная модель. У нее DLC-покрытие не только на корпусе, но и - тоже впервые - на браслете (стоимость около 4000 швейцарских франков). Страсть бренда и к часовому искусству, и к духу приключений проявляется в каждой новой модели.