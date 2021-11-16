Норвежских водителей научат не сталкиваться с животными

Полиция Норвегии планирует уже со следующего года включить в план обучения водителей изучение действий, предотвращающих столкновение с дикими животными. А также действия после таких столкновений, чтобы минимизировать ущерб для животных и самих автовладельцев.

Статистическое управление королевства сообщило о том, что только за прошлый год произошло свыше 8 тысяч столкновений разных видов автомобильного транспорта с дикими животными на дорогах Норвегии. Власти высказывают мнение, что не все водители сообщают полиции о том, что врезались в животное на дороге, поэтому реально количество таких аварий может быть больше.

В рамках обучения водителей норвежская полиция намерена уделить внимание изучению юридической части вопроса, а также оказанию первой помощи всем участникам аварии, в том числе пострадавшему животному.