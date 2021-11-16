Новые часы Vacheron Constantin Traditionnelle с полным календарем (день недели, дата, месяц), уже выпускавшиеся в корпусе из розового золота, теперь представлены в корпусе диаметром 41 мм из белого золота, с темно-серым циферблатом.

Vacheron Constantin Traditionnelle.