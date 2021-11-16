Новые часы Vacheron Constantin Traditionnelle с полным календарем (день недели, дата, месяц), уже выпускавшиеся в корпусе из розового золота, теперь представлены в корпусе диаметром 41 мм из белого золота, с темно-серым циферблатом.
Vacheron Constantin Traditionnelle.
Такое новое цветовое оформление придает им более современный облик, с акцентом на структуре индикаторов календаря.
В отличие от стандартных моделей с полным (его называют еще "тройным") календарем, индикаторы дня недели и месяца расположены не в центре, а у краев циферблата. Для индикации даты выбран изящный вариант в виде центральной стрелки с наконечником-полумесяцем. Благодаря такому решению в нижней части циферблата остается достаточно пространства для размещения точного указателя фаз и возраста Луны.