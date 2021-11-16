Почему две российские компании передумали выходить на биржу

Сразу две крупные российские компании - из сферы ретейла (в нее входят две сети алкомаркетов, а также сеть супермаркетов) и сервис каршеринга - в последнее время громко заявили и не менее громко в понимании инвесторов отменили первичное размещение своих акций на бирже (IPO). Компании попытались продать свои акции на бирже на фоне позитивной ценовой конъюнктуры, но столкнулись с осторожностью инвесторов, отмечают аналитики.

Первая объявила о переносе IPO "в связи со сложившимися рыночными условиями", вторая перенесла IPO на 2022 год, используя примерно ту же формулировку и пообещав вернуть деньги вложившимся инвесторам.

Собственники российских компаний привлекают средства не для развития, а на фоне позитивной конъюнктуры на российском рынке, который с начала года дорожал опережающими темпами, считает директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров.

"В истории с каршерингом компания представила слишком агрессивную модель развития, в которую не поверили зарубежные инвесторы. Кроме того, в ходе презентации не была раскрыта структура расходов при аренде автомобиля. В другом случае компанию не устроила оценка бизнеса инвесторами и размещающими аналитиками, которые даже по нижней границе давали существенную премию к торгуемым компаниям", - рассказывает он.

Объявляя о проведении IPO в течение двух-трех лет, компания попросту посылает рынку сигнал и ждет реакции, считает аналитик ФГ "ФИНАМ" Леонид Делицын. "Кто-то из конкурентов откликнется ответным заявлением, что тоже готовит IPO. Может спохватиться стратегический инвестор, например, экосистема, и предложить хорошие условия поглощения. А в последнее время могут активизироваться даже бланковые компании (SPAC) с предложениями альтернативных IPO. Так у компаний появляется широкий выбор, когда и как привлекать средства", - говорит он.

Компании проводят IPO, чтобы продать небольшую долю акций (8-12%), желательно - по дорогой оценке, продолжает Делицын: "Это позволяет привлечь средства в компанию и получить рыночную оценку. Средства могут быть нужны, например, для покупки конкурентов. А иногда компания не выпускает новые акции, а свои бумаги продают акционеры, которым понадобились деньги".

Сейчас наблюдается бум IPO, сопоставимый с 1999-2000 годами, поскольку, во-первых, у входа на фондовый рынок столпилось стадо из сотен "единорогов" (непубличных компаний с оценкой свыше миллиарда), инвесторы которых долго ждали своего часа дорого продать акции. Во-вторых, этот час настал, потому что благодаря денежному стимулированию экономики инвесторы уверены, что денег завтра будет еще больше, говорит эксперт.

Поэтому неопытным инвесторам вряд ли стоит участвовать в IPO без какой-либо подготовки - это может привести к тому, что ожидания не совпадут с реальностью, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. Имеет смысл предварительно разобраться в бизнесе компании, оценить ее состояние и перспективы, сравнить с отраслевыми конкурентами, говорит он.

"Опытные инвесторы участвуют в IPO потому, что это позволяет входить в привлекательные активы. К примеру, если участник рынка полагает, что бумаги компании, выходящей на публичные торги, интересны и после старта торгов они подорожают, то логично купить их в рамках первичного размещения. Кроме того, участвуя в IPO, покупатели могут собрать довольно крупный пакет, что на рынке не так просто сделать из-за ликвидности. При этом нужно понимать, что IPO вовсе не гарантирует высокую доходность. Есть бумаги, которые показали кратный рост после размещения, но также есть прецеденты, когда акции сейчас торгуются дешевле, чем было на IPO. Все зависит от параметров каждого отдельного случая", - подчеркивает Дмитрий Пучкарев.

Главное правило инвестирования - диверсификация, и в случае с IPO это, пожалуй, наиболее важный инструмент управления собственным портфелем, подтверждает Артем Майоров.