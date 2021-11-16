Пользователи портала Downdetector сообщили о сбоях в работе Google

Поисковая система Google и другие, связанные с ней интернет-сервисы, работают с перебоями. Об этом сообщают пользователи сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в Сети.

Судя по жалобам пользователей, сбои начались во вторник, 16 ноября, около 20.25 мск. Больше всего обращений поступает из США, Великобритании, Канады, Германии, Испании, Нидерландов и России.

Основные жалобы связаны с проблемами в работе сайта. Кроме того, есть сложности со входом в аккаунт и поиском в системе.