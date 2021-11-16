Новости

Зампостпреда РФ при ООН назвала ситуацию в Беларуси следствием вмешательства 22:53
Объем грузоперевозок по Севморпути вырос в шесть раз за пять лет 22:31
Более 1700 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 22:30
Пользователи портала Downdetector сообщили о сбоях в работе Google 22:17
Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку-2" 22:00
Олег Ляшко требует возбудить против Зеленского дело о госизмене 21:55
В Мексике арестовали жену лидера крупнейшего наркокартеля Халиско 21:29
Смертники устроили серию терактов в столице Уганды 21:14
Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе 21:08
Европа может столкнуться с масштабными отключениями электричества 20:51
РПЦ: "Ангар спасения" поможет бездомным привиться и получить сертификат 20:44
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 20:27
Шойгу принял доклад нового командующего Восточным военным округом 20:23
США планируют дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 20:16
В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ 20:11
"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу 20:00
Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов 19:50
Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента 19:43
Сенатор оценил идею "амнистии" для покупателей QR-кодов 19:40
В Москве обрушилась стена строящегося ТЦ 19:38
РФПИ: Более 100 миллионов человек привились "Спутником V" за рубежом 19:30
Три района Коми объявят опасными из-за падения ступеней ракеты "Союз-2" 19:15
В Минтруде пояснили, каким будет пособие по безработице в 2022 году 19:10
Москва расширила географию экспорта фармацевтических и медицинских товаров 19:03
Трейлеры: Netflix покажет фильм о Такэси Китано "Парень из Асакусы" 18:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 22:17
Рубрика: Digital

Пользователи портала Downdetector сообщили о сбоях в работе Google

Поисковая система Google и другие, связанные с ней интернет-сервисы, работают с перебоями. Об этом сообщают пользователи сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в Сети.

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента

Судя по жалобам пользователей, сбои начались во вторник, 16 ноября, около 20.25 мск. Больше всего обращений поступает из США, Великобритании, Канады, Германии, Испании, Нидерландов и России.

Основные жалобы связаны с проблемами в работе сайта. Кроме того, есть сложности со входом в аккаунт и поиском в системе.

Digital Интернет

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID