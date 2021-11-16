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16.11.2021 13:06
Рубрика: Общество

Премию "Экология - дело каждого" поддержали в МИДе

Текст: Алексей Дуэль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал общей задачей поддержку благоприятного состояния окружающей среды. С этими словами он обратился к участникам премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого", сообщают в оргкомитете премии.

Фото: iStock
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"Жизнь любого человека неотрывно связана с природой, поэтому в самом названии конкурса заложен глубокий смысл, - написал в своем обращении Сергей Лавров. - Ведь поддержание благоприятного состояния окружающей среды наша общая задача. От всех нас зависит судьба планеты, и активное участие в конкурсе - убедительный пример того, что ее будущее вам не безразлично". Глава МИДа подчеркнул, что устойчивое развитие государств невозможно без совместных усилий всего международного сообщества, поэтому особенно ценно стало широкое участие в конкурсе ребят из-за рубежа.

Участники конкурса "Экология - дело каждого" - дети и юноши из 27 стан мира. На суд жюри они представили более шести тысяч работ и проектов. Премия учреждена Росприроднадзором в марте этого года. Среди главных задач проекта - экологическое просвещение, популяризация темы экологии и культуры ответственного отношения к природным ресурсам, вовлечение молодежи в экоповестку с помощью социальных сетей и "зеленого" волонтерства. В жюри премии вошли видные экологи и общественные деятели, его председателем стала вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы благодарны Сергею Викторовичу за поддержку, - отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Ведь забота о благоприятном состоянии окружающей среды это общая задача всех граждан России. Только вместе мы сможем сохранить уникальность природы нашей страны. Работы участников показали, как чутко дети реагируют на экологические проблемы, которые видят в своих регионах и, главное, показывают варианты их решения".

Итоги премии объявят 25 ноября в рамках пресс-конференции, которая состоится онлайн в два часа дня по московскому времени. Списки победителей, лауреатов и тех, кого жюри отметило дополнительно, будут опубликованы на сайте проекта www.экологияделокаждого.рф.

Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор Правительство МИД

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