Путин обсудит развитие генетики

Президент Владимир Путин в среду, 17 ноября, проведет совещание по вопросам развития генетических технологий, сообщили в пресс-службе Кремля.

На повестке - ход реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года, вопросы кадровой и материально-технической базы исследований, а также меры вовлечения организаций реального сектора в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине и промышленной микробиологии.

В совещании примут участие правительственные чиновники, руководители научных и образовательных организаций, крупных производственных объединений.