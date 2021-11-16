Сахалинец снял на дрон заплыв косаток

Документалист из Сахалинской области Сергей Любаченко проехал вместе с семьей на машине 12 километров, чтобы снять красивый ролик заплыва косаток. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

С этими морскими млекопитающими Сергей и его семья познакомились впервые. Появление косаток на горизонте оказалось внезапным.

"Где дрон! Багажник! Почему я еще дома не вставил в него батарейку? Шнур не вставляется в пульт! Спутники! Спутники, быстрее!" - описал Сергей свое приключение.

Несколько раз животные скрывались из виду, и видеографу приходилось высматривать их в бинокль. Дрон, летевший за косатками, моментами развивал скорость до 30 километров в час.

За день ролик с уникальными кадрами набрал больше 10 тысяч просмотров.