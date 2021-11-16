Жители Ставрополья продавали поддельную икру в Амурской области

Новости

Ракетный эсминец ВМС США Porter уходит из Черного моря 09:46
Географический центр России возьмут под особую охрану 09:36
Регулятор ФРГ допустил украинские компании к сертификации оператора "СП-2" 09:36
В Латвии депутатов и полицейских без COVID-сертификатов отстранили от работы 09:08
В Новосибирске экстренно сел самолет, летевший из Томска в Москву 09:02
Более 90 тысяч элементов навигации заменят перед пуском 10 станций БКЛ 09:01
Врач объяснила, как восполнить дефицит витамина D 08:44
Норвежских водителей научат не сталкиваться с животными 08:43
Евростат назвал самую курящую страну Европы 08:29
В РФ начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации 08:00
На Урале женщина и двое детей погибли при взрыве газа в частном доме 07:54
Восточный военный округ получил нового командующего 07:43
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 06:58
На 25,9 млн рублей оштрафовали подрядчика по нацпроекту в Забайкалье 06:28
В России беспилотный вертолет произвел пуск ракет в полете 06:00
Председатель КНР на встрече с Байденом назвал его давним другом 05:53
В Якутии возбудили дело о незаконной охоте на северных оленей 05:11
Си Цзиньпин: КНР и США должны мирно сосуществовать и уважать друг друга 05:05
В Приморье ввели вход по QR-кодам для колоний и СИЗО 05:02
Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 54 субъектах 04:37
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике 04:15
Специалист рассказал о влиянии низких температур на смартфон 04:02
Врач предостерег от самостоятельного приема антибиотиков при COVID-19 03:30
В Канаде более 270 человек застряли в автомобилях на трассе из-за оползней 02:37
Аудиторы посчитали невыплаченные врачам зарплаты из средств ОМС 02:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 09:03
Рубрика: Происшествия

Жители Ставрополья продавали поддельную икру в Амурской области

Текст: Сергей Набивачев

Двух жителей Ставрополья, подозреваемых в продаже поддельной икры, задержали полицейские в Амурской области. В отношении мужчин возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в региональном УМВД.

В Якутии у предпринимателя изъяли осетра и икру на 7 млн рублей

Их задержали с поличным, когда мужчины пытались продать очередную партию товара жительнице Благовещенска. В автомобиле фигурантов нашли десять килограммовых контейнеров с фальшивой красной и черной икрой, а также около 30 банок имитированной икры.

Задержанные нигде официально не работают, к судимости ранее не привлекались. Они оказались родными братьями 2000 и 2002 года рождения. По Приамурью путешествовали примерно две-три недели, продавая в населенных пунктах продукт собственного производства. Цена была привлекательной, ниже рыночной - около 2,5 тысячи рублей за килограмм. Некоторые амурчане, распознав подделку, обращались в полицию.

Устанавливается круг потерпевших.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Путин дал поручения в сфере транспорта. Главное
Путин подписал указ о гуманитарной помощи ДНР и ЛНР
Названо условие для получения QR-кода переболевшим COVID-19 бессимптомно
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19
Москвичи могут зарегистрировать брак во всех офисах "Мои Документы"
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей