Жители Ставрополья продавали поддельную икру в Амурской области

Двух жителей Ставрополья, подозреваемых в продаже поддельной икры, задержали полицейские в Амурской области. В отношении мужчин возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в региональном УМВД.

Их задержали с поличным, когда мужчины пытались продать очередную партию товара жительнице Благовещенска. В автомобиле фигурантов нашли десять килограммовых контейнеров с фальшивой красной и черной икрой, а также около 30 банок имитированной икры.

Задержанные нигде официально не работают, к судимости ранее не привлекались. Они оказались родными братьями 2000 и 2002 года рождения. По Приамурью путешествовали примерно две-три недели, продавая в населенных пунктах продукт собственного производства. Цена была привлекательной, ниже рыночной - около 2,5 тысячи рублей за килограмм. Некоторые амурчане, распознав подделку, обращались в полицию.

Устанавливается круг потерпевших.