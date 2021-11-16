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16.11.2021 10:05
Рубрика: Власть

Дмитрий Азаров поручил организовать круглосуточные патрули в Подгорах

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
15 ноября, на еженедельном оперативном совещании в региональном Правительстве обсудили ситуацию с пожарами в селе Подгоры Волжского района. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу организовать круглосуточное патрулирование в населенном пункте, чтобы предотвратить новые происшествия.

Напомним, на прошлой неделе в прямом телеэфире к губернатору за помощью обратились жители заволжского села Подгоры, сообщив о том, что на территории их аселенного пункта продолжается серия поджогов. От огня пострадало уже 14 домов. Глава региона тогда сообщил местным жителям, что обязательно разберется в ситуации и меры для того, чтобы обезопасить поселок от поджигателей, будут приняты. А если будет такая необходиомсть, то он и сам готов выйти в дозор с сельчанами.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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По информации главы Волжского района Евгения Макридина, все сгоревшие дома были нежилыми и не эксплуатировались более трех лет. На сегодня заявление на поджоги поступило в органы внутренних дел только по двум домам.

Руководитель Главного Управления МЧС по Самарской области Олег Бойко доложил, что вероятнее всего причиной пожаров в Подгорах является поджог.

- С 23 октября там был выставлен пожарный пост. Время дежурства поста плавающее, постоянно меняется. Мы считаем, что пожары устраивает человек, который следит за работой пожарного поста. Последний пожар произошел буквально сразу после того, как служебная машина в два часа ночи уехала на дозаправку, - сообщил Олег Бойко.

Губернатор поручил главе Волжского района выставить круглосуточные посты из числа добровольцев и сотрудников администрации и контролировать ситуацию.

- Если бы у вас была координация с пожарной службой, то в период, когда машина уехала на дозаправку, территория была бы прикрыта патрулированием, - обратился губернатор к главе Волжского района. - Сколько еще домов должно сгореть, чтобы поймали поджигателя? Люди беспокоятся, что заброшенные дома сжигает, а дальше этот преступник возьмется за жилые. Работа следственных, правоохранительных органов не отменяет необходимости патрулирования. У вас ситуация, близкая к чрезвычайной. Люди напуганы, исправляйте ситуацию. Необходимо защитить имущество и жизни людей.

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