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16.11.2021 14:43
Рубрика: Происшествия

На жителя Казани завели дело за избиение падчерицы

Текст: Сергей Кирсанов

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили следователи в Казани против мужчины, избившего падчерицу.

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Как сообщили "РГ" в следственном управлении СК РФ по Татарстану, инцидент произошел 14 ноября в квартире одного из домов в Кировском районе столицы РТ. 38-летний подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, несколько раз ударил ногами 13-летнюю девочку. Поводом послужило то, что она не присмотрела за младшим братом.

Мать в этот момент спала в соседней комнате. Услышав крики дочери, она проснулась, а затем вызвала скорую помощь. Девочку доставили в больницу, медики диагностировали у нее разрыв селезенки.

Впоследствии мужчину подвергли административному аресту за учиненный дома скандал. Сейчас он задержан.

- Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СК РФ по региону.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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