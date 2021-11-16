На жителя Казани завели дело за избиение падчерицы

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили следователи в Казани против мужчины, избившего падчерицу.

Как сообщили "РГ" в следственном управлении СК РФ по Татарстану, инцидент произошел 14 ноября в квартире одного из домов в Кировском районе столицы РТ. 38-летний подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, несколько раз ударил ногами 13-летнюю девочку. Поводом послужило то, что она не присмотрела за младшим братом.

Мать в этот момент спала в соседней комнате. Услышав крики дочери, она проснулась, а затем вызвала скорую помощь. Девочку доставили в больницу, медики диагностировали у нее разрыв селезенки.

Впоследствии мужчину подвергли административному аресту за учиненный дома скандал. Сейчас он задержан.

- Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СК РФ по региону.