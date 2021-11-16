В Африке скончался известный российский организатор концертов

В одном из отелей Танзании обнаружено тело концертного директора Никиты Труханова, известного под псевдонимом Никита Краш. В течение многих лет он занимался организацией выступлений артистов в Казани, долгое время проживал в Москве.

Как отмечает KP.RU, менеджер сотрудничал, в частности, с Ольгой Бузовой, Тимати, Элджеем.

В Танзании Труханов находился на отдыхе с семьей. Утром 14 ноября его сын не смог разбудить родителей, связался с дядей, а тот сообщил в полицию. Зашедшие в номер полицейские и охрана отеля зафиксировали смерть 34-летнего мужчины, его супруга находится в состоянии комы.

По предварительным данным, причиной летального исхода могло стать отравление. Обстоятельства трагедии устанавливаются, кроме того, решается вопрос о транспортировке погибшего.