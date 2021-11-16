В Башкирии начались летные испытания нового пожарного вертолета

На Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП) начались летные испытания опытного образца модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М. Об этом сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, данная модель оснащена новыми двигателями, детали которых также производят в Башкортостане, на "ОДК-УМПО". Отличительная черта этого типа вертолетов - современнейшее радиоэлектронное оборудование и система пожаротушения СП-32. Она позволяет в автоматическом режиме набрать четыре тонны воды за минуту, а также добавить в нее еще до 400 литров пеноагента. Благодаря системе подогрева пожары с такого вертолета можно тушить даже в морозы (до -20 градусов по Цельсию). Кроме того, Ка-32 устойчив и при сильном боковом ветре.

- Мы ждем Ка-32А11М с особенным нетерпением. Прошлогодние пожары показали, что в условиях гористой и труднопроходимой местности нам особенно нужна специализированная техника. А при наличии такой машины постараемся работать на опережение, - отметил глава РБ Радий Хабиров.