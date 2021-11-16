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16.11.2021 13:16
Рубрика: Происшествия

В Кировской области умерла девочка, выпавшая из окна из-за видео для TikTok

Текст: Оксана Ильина
Фото: Владимир Кулемин Фото: Владимир Кулемин
Фото: Владимир Кулемин

В Кирово-Чепецке скончалась школьница, выпавшая из окна во время съемки ролика для соцсетей. Больше месяца одиннадцатилетняя девочка провела в больнице, сообщает портал chepetsk.ru.

Фото: iStock
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11 октября две пятиклассницы записывали дома видео для TikTok на фоне открытого окна. Одна из школьниц не удержалась и упала с высоты 8 этажа. Девочка осталась жива, но получила тяжелейшие травы, ее доставили в областную клинику.

Как пояснил тогда журналистам Николай Гарькавый, заведующий отделением центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, после операции школьница находилась в реанимации в критическом состоянии. Сегодня стало известно, что, несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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