В Кировской области умерла девочка, выпавшая из окна из-за видео для TikTok

В Кирово-Чепецке скончалась школьница, выпавшая из окна во время съемки ролика для соцсетей. Больше месяца одиннадцатилетняя девочка провела в больнице, сообщает портал chepetsk.ru.

11 октября две пятиклассницы записывали дома видео для TikTok на фоне открытого окна. Одна из школьниц не удержалась и упала с высоты 8 этажа. Девочка осталась жива, но получила тяжелейшие травы, ее доставили в областную клинику.

Как пояснил тогда журналистам Николай Гарькавый, заведующий отделением центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, после операции школьница находилась в реанимации в критическом состоянии. Сегодня стало известно, что, несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось.