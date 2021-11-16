В Перми скончался режиссер документального кино Сергей Лепихин

Сегодня стало известно, что в возрасте 66 лет скончался пермский режиссер-документалист Сергей Лепихин. Информацию об этом событии разместили коллеги Сергея Михайловича из киностудии "Новый курс" и в сообществе фестиваля "Флаэртиана".

- Пермская школа документалистики многим ему обязана. Он стал учителем для уральских кинематографистов и участвовал в съемках знаковых фильмов, - говорится в сообщении.

Сергей Лепихин известен в пермском документальном кино как оператор, монтажер и режиссер. Он снял десятки документальных фильмов, среди которых "Под куполом неба", "Бурлаки на Каме", "Пермщина" и многие другие. За фильм "Вспоминаем. Юнгородок" он был удостоен премии Пермского края по культуре.