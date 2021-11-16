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16.11.2021 13:07
Рубрика: Власть

Андрей Травников представил в Москве проект Южного транзита агломерации

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Делегация Новосибирской области начала работу на международном форуме "Транспорт России" в Москве. Губернатор Андрей Травников презентовал его участникам подходы по формированию транспортного каркаса крупнейшей за Уралом Новосибирской агломерации. В том числе представил проект Южного транзита - стратегически значимого для региона как с экономической, так и с социальной точки зрения.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Объемы транзита грузов и пассажирских перевозок через наш регион из Европы в Юго-Восточную Азию постоянно растут. Ежегодно возрастает и поток туристов, направляющихся на юг - на известные алтайские курорты. Южный транзит замкнет кольцо вокруг Новосибирска и свяжет федеральные трассы Р-254 "Иртыш" и Р-256 "Чуйский тракт", значительно увеличит мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг, - отметил Андрей Травников.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Бугринский мост через Обь в качестве первого этапа Южного транзита был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Вторым этапом станет 22-километровая трасса, которая соединит Северный и Восточный обходы Новосибирска. Расчетная скорость движения по трассе шириной от четырех до шести полос составит не менее 120 километров в час, пропускная способность - до 120 тысяч автомобилей в сутки.

Развитая транспортная инфраструктура имеет особое значение для Новосибирской агломерации. Андрей Травников подчеркнул, что комплекс всех проектов позволит полностью сформировать транспортный каркас крупнейшего транспортного узла от Урала до Дальнего Востока и обеспечит связь не только населенных пунктов Новосибирской области, но и прилегающих территорий. Тема находится на контроле правительства региона.

Справка "РГ"

Строительство Южного транзита будет проходить в четыре этапа. На левом берегу Оби предусмотрены транспортные развязки с автодорогами К-17 и Р-254, улицами Троллейная, Немировича-Данченко и Ватутина. На правом берегу - транспортная развязка с улицами Большевистской и Доватора, а также Восточным обходом.

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