Фельдшера из Хакасии заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации

Следственный комитет возбудил по материалам ФСБ и МВД уголовное дело в отношении фельдшера села Зеленое и жителя Черногорска в Республике Хакасия. Медработника подозревают в получении взяток, а горожанина - в посредничестве при их передаче. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.

По версии следователей, в мае-октябре этого года фельдшер врачебной амбулатории Усть-Абаканской районной больницы получила от граждан, не желавших ставить прививку от COVID-19, деньги за поддельные документы о вакцинации.

Взятки передавали через посредников, в том числе через упомянутого жителя Черногорска, граждане, которых обслуживает персонал амбулатории. Таким образом получили фиктивные сертификаты о вакцинации не менее 90 жителей республики. За это они заплатили свыше 90 тысяч рублей.

Правоохранители выясняют обстоятельства преступления.