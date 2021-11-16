Интерпол задержал в Красноярске бойца ММА за преступления на Украине

Сотрудники Интерпола и уголовного розыска задержали в Красноярске 24-летнего мужчину, находившегося в международном розыске. Молодого человека подозревают в совершении тяжких преступлений на территории Украины. Речь идет о вымогательстве, похищении людей и создании преступного сообщества. Об этом сообщили сегодня в управлении МВД по Красноярскому краю.

Сотрудникам Интерпола стало известно, что разыскиваемый находится в Красноярске и работает охранником в одном из развлекательных заведений краевой столицы. По данным правоохранительных органов, молодой человек физически хорошо подготовлен, он мог оказать при задержании активное сопротивление - это выступающий боец одной из федераций смешанных боевых искусств. В результате специальной операции, проведенной при силовой поддержке ОМОН, подозреваемый доставлен в отдел полиции.

Мужчина арестован на два месяца. Специалисты проверяют законность его пребывания в России. Решается вопрос об экстрадиции.