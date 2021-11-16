Кемеровские школьники победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Глава города Илья Середюк сообщил в своем Instagram о том, что в международном детском центре "Артек" состоялся финал конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Конкурсанты, объединившись в команды "авторов перемен", решали кейсовые задания по четырем направлениям: "Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество" и разрабатывали проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Всего в "Большой перемене" приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны.

В очном финале в "Артеке" участвовали ребята, прошедшие несколько сложных этапов отбора. И среди них было 9 кемеровчан: Дмитрий Рудковский (школа №14), Егор Петерс (лицей №23), Екатерина Шевелёва (лицей №23), Виталина Кузина (школа №37), Елизавета Мажирина (гимназия №41), Максим Середкин (гимназия №42), Александра Нарышева (школа №84), Даниил Гинзбург (школа №96), Александр Карпов (школа №97).

Шестеро юных кемеровчан - Екатерина Шевелёва, Александр Карпов, Елизавета Мажирина, Дмитрий Рудковский, Максим Середкин и Даниил Гинзбург стали победителями. Ребята получат премии, которые смогут направить на образование и развитие своих способностей.

Справка

Конкурс "Большая перемена" проводится для учеников 5-7-х, 8-10-х классов общеобразовательных школ и студентов СПО. Организаторами выступают АНО "Россия - страна возможностей", Роспатриотцентр и Российское движение школьников. "Большая перемена" проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи в рамках национального проекта "Образование". Партнеры конкурса - Сбербанк, Mail.ru Group, АНО "Национальные приоритеты", ГК "Росатом", ОАО "Российские железные дороги", ВВПОД "Юнармия".

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово