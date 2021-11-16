Замначальника департамента городского хозяйства арестовали в Красноярске

В Красноярском крае суд избрал меру пресечения заместителю руководителя департамента городского хозяйства столицы региона. Чиновник арестован на два месяца, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, накануне региональный главк Следственного комитета России проинформировал о задержании замначальника департамента. Сотрудника мэрии Красноярска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. СК возбудил уголовное дело по материалам МВД.

По данным следствия, в 2019 году, работая директором одной из городских управляющих компаний, руководитель дал устное указание сотруднице незаконно списать долг (140 тысяч рублей) по оплате коммунальных услуг в квартире его знакомой. Позже, увольняясь, директор распорядился выплатить ему компенсацию (более 270 тысяч), хотя законом эта выплата не предусмотрена. В результате действий руководителя муниципальное предприятие понесло убытки.