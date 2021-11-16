В Ставрополе откроют центр для развития детей по модели "Сириуса"

Центр по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей по образцу сочинского "Сириуса" планируют открыть в Ставрополе к 1 сентября 2023 года. В регионе уже выделены средства на покупку здания под центр.

Как сообщили в пресс-службе минимущества региона, приобрести здание для Центра планируют уложившись в 150 миллионов рублей, а еще 19 миллионов пойдут на капремонт из федерального бюджета.

- По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в следующем 2022 году минимуществом будет приобретено здание для размещения там образовательного центра. Задача Центра - дать возможность каждому ребенку из каждого региона, каждой школы развить свой талант. Доступность образования - это базовый принцип общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, - отметил министр имущественных отношений Ставрополья Виталий Зритнев.

Федеральный бюджет выделит под открытие Центра 95 миллионов рублей, только 19 миллионов из них пойдут на ремонт здания, остальное потратят на покупку высокотехнологичного оборудования.

Отметим, сочинский центр "Сириус" начал работать в 2015 году на базе олимпийских объектов по инициативе Владимира Путина, который возглавляет попечительский совет образовательного учреждения.