АО "Ростерминалуголь" подписал соглашение с Российским университетом транспорта об участии в проекте "Углеродно-нейтральный транспорт"

Новости

Минтранс: Проверка QR-кодов в самолетах будет внедрена к февралю 17:05
Сергей Шойгу проверил, как в Воронежской области строят жилье для военных 17:04
Минск привлечет международные организации к расследованию инцидента на границе 16:58
Врио вице-губернатора Владимирской области подозревается в получении взятки 16:54
Портал госуслуг зарегистрировал рекордное число посещений 16:25
Погранохрана Польши заявила о готовности использовать оружие на границе 16:11
Финляндия сохранила ограничения на выдачу виз россиянам 16:07
Нидерланды подтвердили задержание россиянина по подозрению в киберпреступлениях 16:06
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордных 3,3 млрд долларов 16:04
Министр спорта прокомментировал слова Карпина о возможной отставке 15:54
Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать образование тромбов 15:53
Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис 15:42
Четыре российских суперкомпьютера вошли в топ-50 мирового рейтинга 15:36
Путин обсудит развитие генетики 15:28
Всего одна ложка: популярная приправа поможет снизить холестерин и сахар 15:25
Газовое месторождение на Таймыре назвали именем погибшего главы МЧС Зиничева 15:13
IBU не потребует от привитых "Спутником" спортсменов проходить ПЦР-тестирование 15:11
Диетолог назвала продукты, вызывающие усталость 15:11
Фильм "Разжимая кулаки" получил награду Европейской киноакадемии 15:04
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами 15:03
Минпромторг скорректирует экспортные пошлины на лом черных металлов 14:50
Генпрокуратура пресекла нарушения с тарифами на услуги ЖКХ в 17 регионах 14:31
МИД: Заявления о якобы причастности РФ к миграционному кризису - ложь 14:30
ВС РФ признал законным приговор украинцу Марченко за шпионаж 14:30
Польский полицейский получил серьезное ранение на границе с Беларусью 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 15:39

АО "Ростерминалуголь" подписал соглашение с Российским университетом транспорта об участии в проекте "Углеродно-нейтральный транспорт"

Москва, 16 ноября 2021 года. В рамках главного отраслевого мероприятия страны - XV международного форума и выставки "Транспортная неделя - 2021", которые проходят в Москве в экспоцентре "Гостиный двор" с 16 по 18 ноября, АО "Ростерминалуголь" подписал соглашение об участии в проекте "Углеродно-нейтральный транспорт" в рамках которого стивидорное предприятие присоединяется к консорциуму, созданному на базе Российского университета транспорта (РУТ МИИТ).
Фото: Пресс-служба АО "Ростерминалуголь" Фото: Пресс-служба АО "Ростерминалуголь"
Фото: Пресс-служба АО "Ростерминалуголь"

Проект "Углеродно-нейтральный транспорт" реализуется РУТ МИИТ в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет - 2030". Участники Консорциума объединяют усилия с целью развития приоритетных направлений на период до 2030 года, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок, материально-технических условий образовательной и научной деятельности.

- Проект нацелен на достижение технологического лидерства и создание научно-образовательной основы и прикладных инструментов для обеспечения ускоренного перехода российской транспортной системы к устойчивому низко-углеродному развитию. С учетом существенного опыта АО "Ростерминалуголь" в обеспечении экологической безопасности производственных процессов с соблюдением всех экологических норм, что подтверждено сертификатом ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению" в области сертификации "Перевалка грузов в морском порту" мы сможем внести свой вклад, структура которого находится в процессе разработки, в развитие данного проекта, - отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.

Забота о природе - одна из ключевых задач для АО "Ростерминалуголь". Компания входит в число лидеров портовой отрасли по цифровизации и автоматизации производства с применением НДТ. В производственной деятельности организацией используются крытые конвейерные линии и закрытый комплекс станции разгрузки вагонов, системы пылеподавления и аспирации, а также современные системы пылеподавления, ветрозащиты, очистки ливневых стоков. Ведется постоянный экологический мониторинг и аудит состояния окружающей среды.

В настоящий момент АО "Ростерминалуголь" продолжает реализацию комплексной долгосрочной программы повышения экологической безопасности предприятия. В 2021 году инвестиции в ее выполнение превысят 1 млрд рублей. Один из этапов программы - возведение ветро-пылезащитного ограждения угольного склада, которое обеспечит максимальную защиту окружающей среды от производственной деятельности. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год.

Фото: Пресс-служба АО "Ростерминалуголь"
Справочная информация

АО "Ростерминалуголь" (поселок Усть-Луга, Ленинградская область) − крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот АО "Ростерминалуголь" в 2020 году вырос на 8,2% и составил 26,5 млн тонн угля.

АО "Ростерминалуголь" оснащено лучшим современным оборудованием, обеспечивающим закрытую перевалку угля, в том числе вагоноопрокидывателями и вагоноразмораживателями, стакерами/реклаймерами, конвейерными линиями и пересыпными станциями, трансбордерами и судопогрузочными машинами.

Терминал сертифицирован в соответствии с требованиями по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду международного стандарта ISO 14001:2015. Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, системами аспирации и пылеподавления, системами орошения и снегогенерации, очистными сооружениями. В настоящее время реализуется проект дальнейшей модернизации терминала.

Подробнее на www.rtuport.ru

https://www.facebook.com/rosterminalugol

https://vk.com/rosterminalugol

https://www.instagram.com/rosterminalugol

Пресс-релиз предоставлен АО "Ростерминалуголь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СЗФО Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Цены на газ в Европе резко взлетели выше 1040 долларов