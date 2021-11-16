Барьер для F-35: как организована противовоздушная оборона Заполярья

Подразделения 1-й дивизии противовоздушной обороны ВКС России контролируют воздушное пространство над Заполярьем. Современные радары способны обнаруживать не только стратегические бомбардировщики, но и самолеты-"невидимки", а также беспилотники.

Операторы РЛС-станций радиотехнического батальона на полуострове Рыбачий первыми обнаруживают приближающиеся к северо-западным границам самолеты натовской авиации: самолеты-разведчики РС-135, противолодочная авиация - Р-3 Orion и Р-8 Poseidon. Все чаще стала появляться боевая авиация, в том числе носители ядерного оружия - бомбардировщики B-52.

"Ежесуточно боевыми расчетами обнаруживается и осуществляется проводка около 40 боевых и гражданских иностранных летательных аппаратов.Чтобы соответствовать возросшим требованиям по обнаружению воздушных целей, постоянно проводятся тренировки боевых расчетов, которые носят собственные названия: "День беспилотных летательных аппаратов" и "День крылатой ракеты", - сообщает еженедельник "Звезда".

Перевооружение ВВС Норвегии на истребители-"невидимки" пятого поколения F-35 не осталось без внимания российскими военными.

Командир соединения генерал-майор Сергей Москвичев отметил, что малозаметность F-35 сильно преувеличена, а новые трехкоординатные цифровые радиолокационные станции легко обнаруживают и удерживают "на мушке" крылатые ракеты и беспилотники в полете.

Необходимо отметить, что северные дивизионы ПВО одними из первых в России получили на вооружение С-400 "Триумф" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Комплекс С-400 при дальности действия 400 километров может одновременно обстреливать до 36 целей на высотах от 10 метров до 30 километров, летящих со скоростью 4 800 метров в секунду.