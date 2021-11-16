Американский аэростат-шпион сбили над Сталинградом в 1959 году

16 ноября 1959 года в небе над Сталинградом произошло первое в Советском Союзе боевое применение зенитного ракетного комплекса С-75 "Двина". Пораженной целью оказался американский автоматический дрейфующий аэростат - АДА - со шпионской аппаратурой. Успех зенитчиков был засекречен.

С окончанием Второй мировой войны американская разведка устроила охоту за военными секретами Советского Союза. Особенный интерес ЦРУ и НАТО проявляли к полигонам Ашулук и Капустин Яр, где испытывались первые советские баллистические ракеты. В 1953 году новейший британский реактивный высотный бомбардировщик-разведчик Canberra пролетел над Астраханской областью. Хотя истребителям МиГ-15 не удалось сбить шпиона, полеты самолетов вглубь советской территории временно прекратились.

На смену пилотируемым миссиям пришли автоматические дрейфующие аэростаты - АДА. Шары, наполненные гелием, несли на себе гондолу с 35-мм фотокамерой массой около пяти килограммов. Оболочка аэростатов изготавливалась из нового тогда материала - полиэтилена.

Технология применения аэростатов-шпионов была такова: шары запускались на высоту 15-30 километров, в зону так называемого "высотного струйного течения", после чего дрейфовали и в полете вели фотосъемку, а также собирали другие разведданные. Когда шар покидал территорию противника, гондола отсоединялась и опускалась на парашюте, или же ее подхватывал крюком в воздухе специально оборудованный транспортный самолет.

Как пишет кандидат исторических наук Александр Орлов, служивший тогда в органах разведки при Главном штабе Войск ПВО страны в Москве, в ходе реализации проекта Genetrix с января по июль 1956 года в воздушное пространство СССР из Норвегии, Шотландии, Германии и Турции было запущено 448 аэростатов на высоту 17 тысяч метров, из них 380 попали в воздушное пространство Советского Союза. Дальнейшие операции носили названия Gopher, Grandson или индекс WS-119L.

Уничтожить изделие АДА было довольно проблематичным делом - тонкая оболочка в 5 мкм делала аэростаты практически радиопрозрачными, то есть невидимыми для наземных радаров. Тем не менее ПВО боролось с нарушителями границы. В районе Сталинграда и ракетных полигонов были развернуты дивизионы зенитно-ракетной бригады ПВО под командованием генерал-майора Теодора Пекарского.

Запуск аэростата с авиабазы Холломэн, Нью-Мексико. Фото: wikipedia.org

"16 ноября 1959 году по его приказу был сбит американский автоматический дрейфующий аэростат разведывательного назначения, проходивший над Сталинградом в районе поселка Максима Горького и Карповки. С-75 уничтожил шпиона на высоте 24 тысячи метров", - сообщает историк Анатолий Гордияш.

Данные о поражении цели, так же как и информация об уничтожении 7 октября 1959 года возле Пекина самолета-шпиона RB-57D тайваньских ВВС, были засекречены. Известность к С-75 "Двина" пришла 1 мая 1960 года, когда был сбит Lockheed U-2 под управлением Фрэнсиса Пауэрса.