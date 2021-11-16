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16.11.2021 15:39
Рубрика: Общество

Глава Адыгеи поздравил с юбилеем президента московского Финансового университета

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Москве глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в чествовании президента (а до этого в течение более полутора десятков лет - ректора) Финансового университета при Правительстве РФ Мухадина Эскиндарова по случаю его 70-летнего юбилея.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Это мероприятие состоялось в стенах вуза. Здесь собрались представители правительства, руководители ряда ведущих высших учебных заведений страны, главы регионов, известные научные и общественные деятели.

Фото: Алексей Гусев
Адыгея вошла в число лучших субъектов ЮФО по ситуации в образовании

Говоря об Мухадине Эскиндарове, Мурат Кумпилов отметил его высокие профессиональные и личные качества, которые позволили заслужить уважение и авторитет среди коллег и друзей.

"Талантливый руководитель, педагог, ученый, известный экономист, вы многое сделали для развития высшего образования и науки. За время вашего руководства вузом Финансовый университет укрепил свой статус одного из самых престижных вузов страны, стал настоящей кузницей высококлассных специалистов для экономики", - сказал глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов отметил, что Мухадин Абдурахманович является примером достойного служения Отечеству, а его бережное отношение к национальным корням и преданность адыгским традициям воплотились в лучшие черты кавказского воспитания.

Отдельно подчеркнуты тесные связи Финансового университета с Адыгеей. В вузе ежегодно обучаются лучшие выпускники школ республики, а сотни его воспитанников вносят достойный вклад в развитие всей страны.

Юбиляр поблагодарил Мурата Кумпилова за поздравление, внимание и доброе к нему отношение. Было отмечено, что между университетом и Республикой Адыгея сложилось плодотворное сотрудничество. И в дальнейшем вуз готов в рамках различных образовательных проектов сотрудничать с регионом в подготовке квалифицированных кадров.

Справка

Мухадин Эскиндаров родился в ауле Бесленей Карачаево-Черкесии. Окончил кредитно-экономический факультет Московского финансового института, ставшего впоследствии Финансовым университетом при Правительстве РФ. Здесь же защитил докторскую диссертацию, написал более 500 научных трудов. Многие годы проработал в должности проректора. С 2006 года был избран ректором Финансового университета, а с 15 ноября 2021 года - утвержден в должности президента данного вуза.

За большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу Мухадин Эскиндаров распоряжением Правительства РФ награжден медалью Столыпина I степени.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

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