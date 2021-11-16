Суд приговорил убийцу таксиста на Кубани к 9 годам колонии

В городе Горячий Ключ суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который в 2012 году убил таксиста. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, убийца девять лет скрывался от правосудия, но в августе 2021 года его смогли задержать. Преступление он совершил, находясь вместе с родным братом: они поссорились с таксистом и словесный конфликт перешел в драку.

- В декабре 2012 года подсудимый вместе со своим братом передвигались на такси по улице Солнечный берег в Горячем Ключе. В автомобиле между братьями и водителем возник словесный конфликт. Выйдя из машины, мужчины продолжили ссориться, а впоследствии между братом подсудимого и таксистом произошла драка. Тогда подсудимый, найдя в машине кухонный столовый нож, нанес водителю такси удар в область левого предплечья, - говорится в приговоре суда.

Таксист попытался убежать от братьев, но подсудимый догнал его и еще четыре раза ударил ножом. В результате водитель такси скончался на месте, а убийца скрылся.

Свою вину в содеянном мужчина признал лишь частично. Представленных следствием доказательств суду хватило, чтобы вынести обвинительный приговор. Жителю Горячего Ключа назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.