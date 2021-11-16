В Крыму водитель без прав протаранил поселковый совет

В поселке Николаевка Симферопольского района Chevrolet протаранил здание поселкового совета на улице Советской. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Поскольку ДТП произошло поздно вечером, обошлось без жертв и пострадавших. Но наехав на бордюр, машина пролетела несколько метров и вертикально "припарковалась" у стены поссовета.

- Водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на здание, - уточнили в пресс-службе. - От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, поэтому на него составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.

Чуть позже во время проверки сотрудники ГИБДД установили, что водитель управлял автомобилем, будучи уже лишенным прав. А водительского удостоверения он лишился за то, что оставил место ДТП во время предыдущей аварии, участником которой он был.