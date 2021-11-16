В Новороссийске из-за угрозы урагана включили сирены

Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды на Черноморском побережье Краснодарского края, порывы ветра на участке от Анапы до Магри будут достигать 33-38 метров в секунду. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска, чтобы предупредить людей об опасности в 9 часов утра в городе включили сирены.

- Включен сигнал оповещения "Внимание всем!", прозвучали сирены. Сигнал информирует о комплексе неблагоприятных погодных условий, прогнозируемых на территории Новороссийска, - отметили в пресс-службе мэрии.

Жителей города призвали внимательно следить за изменениями погоды из всех доступных источников. В МЧС порекомендовали при усилении ветра не покидать жилища и отложить поездки и прогулки.

Также опасное усиление ветра прогнозируется в Анапе, Геленджике и Туапсе.

Как ранее сообщала "РГ", ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение на участке побережья региона протяженностью 175 километров - от Анапы до Магри.