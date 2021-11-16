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16.11.2021 09:34
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске из-за угрозы урагана включили сирены

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды на Черноморском побережье Краснодарского края, порывы ветра на участке от Анапы до Магри будут достигать 33-38 метров в секунду. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска, чтобы предупредить людей об опасности в 9 часов утра в городе включили сирены.

В Новороссийске предупредили о штормовом ветре до 30 м/с

- Включен сигнал оповещения "Внимание всем!", прозвучали сирены. Сигнал информирует о комплексе неблагоприятных погодных условий, прогнозируемых на территории Новороссийска, - отметили в пресс-службе мэрии.

Жителей города призвали внимательно следить за изменениями погоды из всех доступных источников. В МЧС порекомендовали при усилении ветра не покидать жилища и отложить поездки и прогулки.

Также опасное усиление ветра прогнозируется в Анапе, Геленджике и Туапсе.

Как ранее сообщала "РГ", ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение на участке побережья региона протяженностью 175 километров - от Анапы до Магри.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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